Ишимцев научат делать авторские подарки к праздникам

| Фото: из личного архива Ирины Тарасенко | Фото: из личного архива Ирины Тарасенко

Ишимцев приглашают на мастер-классы по созданию подарков ко Дню защитников Отечества и Дню всех влюбленных в библиотеку им. А. И. Васильева 13 и 14 февраля к 15 часам.

В субботу мастера покажут желающим, как сделать оригинальную подвеску в виде сердечка своими руками и объяснят, почему такие подарки более ценны адресатам, нежели покупные.

В воскресенье организаторы предложат любителям хенд-мейда смастерить фоторамку к 23 февраля, расскажут об истории возникновения праздника и его отличительных особенностях. Стоимость каждого занятия 70 рублей.

Специалисты детской библиотеки ждут рукодельников 27 февраля на прикладной ликбез по изготовлению броши "Масленица". Его проведет известная в Ишиме мастерица по традиционной кукле педагог-психолог Ирина Тарасенко. Стоимость занятия 200 рублей.

Организаторы напоминают, что необходима предварительная запись.

Инна Кондрашкина