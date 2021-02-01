Житель Талицы отправился в колонию за пьяную поездку в Тюменском районе

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Восемь месяцев проведет в колонии-поселении житель Талицы за пьяную езду в Тюменской области, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, 7 октября 2020 года житель Свердловской области распивал спиртное с приятелями. Компания решила поехать в п. Московский Тюменского района на машине обвиняемого.

На неадекватного водителя обратили внимание участники дорожного движения и сообщили об этом сотрудникам полиции на посту ДПС. Проезжая мимо инспекторов, водитель не остановился по требованию, и полицейские поехали за ним.

Автомобиль повернул в п. Московский и остановился, а водитель и трое пассажиров стали разбегаться. Водителя задержали, от него исходил запах алкоголя. От медицинского освидетельствования он отказался.

Как выяснилось, в декабре 2018 года он уже был осужден за пьяную езду к 360 часам обязательных работ и лишен прав на два года.

Суд назначил свердловчанину восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.