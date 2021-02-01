  • 12 февраля 202112.02.2021пятница
  • USD73,7579
    EUR89,4388
  • В Тюмени -20..-22 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Житель Талицы отправился в колонию за пьяную поездку в Тюменском районе

Происшествия, 17:32 12 февраля 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Восемь месяцев проведет в колонии-поселении житель Талицы за пьяную езду в Тюменской области, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, 7 октября 2020 года житель Свердловской области распивал спиртное с приятелями. Компания решила поехать в п. Московский Тюменского района на машине обвиняемого.

На неадекватного водителя обратили внимание участники дорожного движения и сообщили об этом сотрудникам полиции на посту ДПС. Проезжая мимо инспекторов, водитель не остановился по требованию, и полицейские поехали за ним.

Автомобиль повернул в п. Московский и остановился, а водитель и трое пассажиров стали разбегаться. Водителя задержали, от него исходил запах алкоголя. От медицинского освидетельствования он отказался.

Как выяснилось, в декабре 2018 года он уже был осужден за пьяную езду к 360 часам обязательных работ и лишен прав на два года.

Суд назначил свердловчанину восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пьяная езда , суд , Талица , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:13 12.02.2021Пожар в "Газели" парализовал движение на Московском тракте в Тюмени
17:32 12.02.2021Житель Талицы отправился в колонию за пьяную поездку в Тюменском районе
14:28 12.02.2021Пьяный пассажир набросился на инспекторов ДПС с костылем
13:52 12.02.2021Четыре человека пострадали в ДТП на Червишевском тракте