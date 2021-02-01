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Александр Моор предложил создать единый механизм партнерства оборонных и топливно-энергетических компаний

Губернатор, 19:40 12 февраля 2021

Фото: оперштаб Тюменской области

Создать единый механизм реализации технологического партнерства между топливно-энергетической и оборонно-промышленной отраслями предложил губернатор Тюменской области Александр Моор во время совещания по вопросам использования научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса для нефтегазовой отрасли "ОПК-ТЭК 2021", которое состоялось в Нижнем Новгороде 12 февраля.

Тюменская область готова включиться в работу по привлечению предприятий ОПК к решению задач по ТЭК и других отраслей региональной и общенациональной экономики.

Александр Моор пригласил предприятия ОПК принять участие в ТНФ-2021, а также присоединиться к деятельности Тюменского нефтепромышленного кластера сейчас в нем работают 45 предприятий из 10 регионов России.

Тюменский губернатор предложил консолидировать внутренние ресурсы предприятий нефтегазовой отрасли и ТЭК для решения проблем, с которыми столкнулась нефтегазодобывающая отрасль страны в последнее время: падение цен на нефть, сокращение объемов добычи, срывы поставок высокотехнологичного зарубежного оборудования.

"Выход может быть в консолидации внутренних ресурсов предприятий страны, в том числе с вовлечением научного и производственного потенциалов оборонно-промышленного комплекса. ТЭК, как заказчик, может быть единственным спарринг-партнером для ОПК", – отметил губернатор.

В Тюменском нефтепромышленном кластере уже сформировано 28 проектов, семь из них переданы на совместную экспертизу в "Газпромнефть". Четыре проекта запущено в проработку.

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# Александр Моор , оборонно-промышленный комплекс , промышленность , ТЭК

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