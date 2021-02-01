  • 13 февраля 202113.02.2021суббота
  • USD73,9378
    EUR89,6052
  • В Тюмени -5..-7 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Птицефабрике "Тюменский бройлер" - 45 лет

Экономика, 19:23 13 февраля 2021

Фото: atmr.ru

45 лет со дня образования отметила птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер". Датой ее основания считается 11 февраля 1976 года, рассказала директор птицефабрики Оксана Величко.

"Изначально строительство птицефабрики было обусловлено необходимостью обеспечивать продукцией развивающийся нефтегазовый регион. Возводилась птицефабрика тяжело. Отсыпали болота. Местные жители не хотели идти работать на птицефабрику, было тяжело, никто не знал специфики. Тогда стали строить жилье для специалистов и рабочих", - рассказала она.

В первый год работы на птицефабрике, как сообщает пресс-служба главы Тюменского района, было выпущено 871 тонн продукции, для сравнения, в 2020 - 37,5 тысяч тонн.

"За 45 лет в истории нашей птицефабрики было немало интересного. В частности, первая колбаса из курицы в России была сделана на "Тюменском бройлере". У истоков нескольких видов продукции, которые выходят под федеральными брендами, стоят наши специалисты. Так что есть, чем гордиться в прошлом и в то же время быть уверенными в будущем", - отметила Оксана Величко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:23 13.02.2021Птицефабрике "Тюменский бройлер" - 45 лет
15:14 13.02.2021Ялуторовские аграрии готовятся к весенним полевым работам
13:51 13.02.2021Товарооборот между Тюменской областью и Казахстаном вырос в 2020 году
10:04 13.02.2021В УФО производство лекарств выросло на 42% в 2020 году