Птицефабрике "Тюменский бройлер" - 45 лет

Фото: atmr.ru Фото: atmr.ru

45 лет со дня образования отметила птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер". Датой ее основания считается 11 февраля 1976 года, рассказала директор птицефабрики Оксана Величко.

"Изначально строительство птицефабрики было обусловлено необходимостью обеспечивать продукцией развивающийся нефтегазовый регион. Возводилась птицефабрика тяжело. Отсыпали болота. Местные жители не хотели идти работать на птицефабрику, было тяжело, никто не знал специфики. Тогда стали строить жилье для специалистов и рабочих", - рассказала она.

В первый год работы на птицефабрике, как сообщает пресс-служба главы Тюменского района, было выпущено 871 тонн продукции, для сравнения, в 2020 - 37,5 тысяч тонн.

"За 45 лет в истории нашей птицефабрики было немало интересного. В частности, первая колбаса из курицы в России была сделана на "Тюменском бройлере". У истоков нескольких видов продукции, которые выходят под федеральными брендами, стоят наши специалисты. Так что есть, чем гордиться в прошлом и в то же время быть уверенными в будущем", - отметила Оксана Величко.