116 случаев COVID-19 подтвердили в Тюменской области за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

116 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за последние сутки. Всего в России подтверждено 14 тыс. 185 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

11,2% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 430 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 тыс. 194 человека.

В Москве зафиксировано 1 тыс. 559 новых случая болезни, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 99, в Московской области - 828.

В Свердловской области болезнь подтвердилась у 268 человек, в Челябинской области - у 260, в Ханты-Мансийском автономном округе - у 144, в Курганской области - у 91, на Ямале - у 54.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 71 тыс. 883 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 тыс. 126 летальных исходов, выздоровел 3 млн 593 тыс. 101 человек.