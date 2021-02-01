  • 14 февраля 202114.02.2021воскресенье
  • USD73,9378
    EUR89,6052
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

116 случаев COVID-19 подтвердили в Тюменской области за сутки

Общество, 12:47 14 февраля 2021

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

116 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за последние сутки. Всего в России подтверждено 14 тыс. 185 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

11,2% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 430 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 тыс. 194 человека.

В Москве зафиксировано 1 тыс. 559 новых случая болезни, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 99, в Московской области - 828.

В Свердловской области болезнь подтвердилась у 268 человек, в Челябинской области - у 260, в Ханты-Мансийском автономном округе - у 144, в Курганской области - у 91, на Ямале - у 54.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 71 тыс. 883 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 тыс. 126 летальных исходов, выздоровел 3 млн 593 тыс. 101 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:26 14.02.2021В тобольском "Кванториуме" ребят обучат основам пилотирования дронов
12:47 14.02.2021116 случаев COVID-19 подтвердили в Тюменской области за сутки
12:34 14.02.2021Серию дизайнерских открыток ко Дню Валентина разработали в "Космосе"
12:04 14.02.2021В окрестностях Тобольска обнаружен новый для науки вид грибов