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Трое коммунальщиков пострадали в ДТП на улице Самарцева в Тюмени

Происшествия, 14:15 14 февраля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трое рабочих пострадали при устранении коммунальной аварии на ул. Самарцева в Тюмени, их сбил автомобиль. ДТП произошло у дома №18 13 февраля в 9 утра.

"Трех мужчин, которые устраняли последствия аварии на проезжей части, сбил автомобиль Chery Tiggo, за рулем которого находился 66-летний водитель. По предварительным данным, автомобилист не выбрал безопасную скорость, не убедился в безопасности", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

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Рабочие получили различные травмы. Одного из них госпитализировали. Выясняется, были ли нарушены правила проведения работ на проезжей части, были ли выставлены все дорожные знаки.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области

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