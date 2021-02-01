Трое коммунальщиков пострадали в ДТП на улице Самарцева в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трое рабочих пострадали при устранении коммунальной аварии на ул. Самарцева в Тюмени, их сбил автомобиль. ДТП произошло у дома №18 13 февраля в 9 утра.

"Трех мужчин, которые устраняли последствия аварии на проезжей части, сбил автомобиль Chery Tiggo, за рулем которого находился 66-летний водитель. По предварительным данным, автомобилист не выбрал безопасную скорость, не убедился в безопасности", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Рабочие получили различные травмы. Одного из них госпитализировали. Выясняется, были ли нарушены правила проведения работ на проезжей части, были ли выставлены все дорожные знаки.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова