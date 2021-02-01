На тобольском мусоросортировочном заводе обнаружили тело младенца
| Фото Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области
В Тобольске на мусоросортировочном заводе обнаружили тело младенца 14 февраля. Следственный комитет РФ по Тюменской области начал доследственную проверку, сообщается в официальных аккаунтах ведомства.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.