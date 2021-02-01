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На тобольском мусоросортировочном заводе обнаружили тело младенца

Общество, 21:03 14 февраля 2021

Фото Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области | Фото Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области

В Тобольске на мусоросортировочном заводе обнаружили тело младенца 14 февраля. Следственный комитет РФ по Тюменской области начал доследственную проверку, сообщается в официальных аккаунтах ведомства.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# мусоросортировочный завод , новорожденные , следственный комитет , Тобольск

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