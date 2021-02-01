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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмень вновь придут морозы

Общество, 11:05 15 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Похолодание до минус 25 градусов ожидается в Тюмени в течение недели, с 15 по 21 февраля.

По данным центра Фобос, в начале периода в регионе будет идти небольшой снег, и облака не дадут воздуху сильно остывать. Но к середине недели вновь похолодает.

В Тюмени 15 февраля ожидается переменная облачность, до минус 12 градусов днем, ночью – до минус 20.

16 февраля дневная температура воздуха составит 16 градусов ниже ноля, ночью похолодает до минус 24.

17, 18 и 19 февраля будет пасмурно, днем столбики термометров будут опускаться до минус 20, ночная температура воздуха составит от 22 до 25 градусов мороза.

Небольшой снег и повышение температуры воздуха до минус 17 градусов ожидается в Тюмени в субботу, 20 февраля. 21 февраля в течении дня столбики термометров опустятся до минус 19.

Любовь Голышева

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