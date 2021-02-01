376 детей-сирот получили жилье в Тюменской области в 2020 году

| Фото: vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

376 жилых помещений приобрели для детей-сирот в Тюменской области в 2020 году в рамках социальной поддержки. Всего разные виды соцподдержки в минувшем году получили 791 тыс. жителей региона.

По сравнению с 2019 годом эта цифра увеличилась на 17 тыс. Помощь оказывали инвалидам, ветеранам труда, работникам бюджетной сферы, молодым и многодетным семьям, детям-сиротам, сообщает пресс-служба областной думы.

65 тыс. 429 человек воспользовались правом на получение мер социальной поддержки в части обеспечения лекарственными препаратами. Социальные выплаты и займы на строительство жилья получили 411 работников бюджетной сферы. Также помощь на приобретение и строительство жилья предоставляли молодым семьям региона.

В 2020 году в Тюменской области появились и новые меры социальной поддержки. Был введен региональный материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тыс. рублей. За 11 месяцев 2020 года его получили родители 3,3 тыс. детей. Увеличился до 100 тыс. рублей и размер регионального материнского капитала на третьего и последующих детей. Его к декабрю 2020 года получили 4,2 тыс. семей.

Также 2,1 тыс. семей получили ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей, рожденных с 1 января 2020 года при софинансировании из федерального бюджета. Также на условиях софинансирования была введена и ежемесячная денежная выплата на ребенка от трех до семи лет – их выплачено за 11 месяцев прошлого года на 57,2 тыс. детей.