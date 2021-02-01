При пожаре в Тюмени женщина получила ожоги тела

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Женщина 1973 г. р. пострадала при пожаре в доме №214 на ул. Республики в Тюмени 14 февраля. У нее ожоги тела. Она находится под наблюдением медиков ОКБ №1.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина, состояние женщины оценивается как удовлетворительное.

"Вызов поступил в 18 часов 7 минут. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 18 часов 14 минут. На месте происшествия бригада медиков дежурила до 19 часов 12 минут. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 1. Женщине оказывают необходимую медицинскую помощь по поводу ожога дыхательных путей и двух процентов ожогов тела", — добавила Александра Малыгина.

Пожар произошел в одной из квартир девятиэтажки на седьмом этаже. Огнеборцы эвакуировали 30 человек.

"Было сильное задымление: работали два звена газодымозащитной службы. С огнем боролись девять сотрудников 15-й пожарно-спасательной части, были задействованы три единицы техники", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Инна Пахомова