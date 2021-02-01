Медосмотры помогают выявить онкологию на ранней стадии, уверены ишимские педиатры

| Фото: Медицинский город | Тюмень | Онкодиспансер во ВКонтакте | Фото: Медицинский город | Тюмень | Онкодиспансер во ВКонтакте

12 детей Ишима и Ишимского района борются с раком, старшему из них 17 лет, младшему – один год. Врачи советуют родителям обязательно проходить с детьми медосмотры по возрасту и показаниям, чтобы выявить заболевание на ранней стадии, сообщает областная больница № 4 и напоминает, что 15 февраля – это Международный день детей, больных раком.

По словам специалистов детской поликлиники Ишима, на учете стоят пять детей с острым лейкозом, двое – с раком головного мозга, еще двое – с новообразованием надпочечников. Зарегистрировано по одному случаю других видов онкологии. Все дети получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением ишимских и тюменских врачей.

"Выявление онкопатологии чаще всего происходит при прохождении медицинского осмотра, в частности при лабораторных исследованиях крови. Бывают случаи, когда мамы отмечают беспричинное снижение веса, необъяснимое появление синяков, наличие припухлости, быструю утомляемость и идут к врачу. Мы назначаем необходимые анализы и обследования", - рассказал заведующий детской службой ОБ №4 Александр Ходов.

Он отметил, что детей с онкопатологией больше не становится, в 2020 году было выявлено три новых случая.

Доктора рекомендуют родителям соблюдать онконастороженность, при подозрении на новообразование незамедлительно обращаться к специалистам, чтобы своевременно диагностировать болезнь и начать лечение.