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Авторов лучших дизайнерских валенок назовут в Тюмени

Общество, 09:17 18 февраля 2021

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Тюменские начинающие дизайнеры смогут попробовать свои силы в конкурсе валенок, который запустил ДК "Водник".

"Участников пока немного, поскольку конкурс объявили недавно. Тюменцы расписывают валенки, декорируют их. Всех конкурсантов пригласят на дефиле, которое запланировано на 14 марта", — рассказала культорганизатор ДК "Водник" Анастасия Стольникова.

Принять участие в конкурсе могут все желающие вне зависимости от возраста. Достаточно прислать фото и заявку на электронную почту: dkvodnik@mail.ru. Снимки, присланные тюменцами, публикуют на странице ДК "Водник" во ВКонтакте. Здесь уже можно увидеть несколько фотографий от участников. Снимки принимают до 5 марта.

Дефиле дизайнерских валенок пройдет в рамках театрализованного представления, приуроченного к Масленице, 14 марта. Организаторы будут определять победителя среди тех, кто пришел на праздник в своих украшенных валенках.

Авторам лучших дизайнов вручат призы и грамоты. Всем участникам дипломы разошлют на электронную почту.

Инна Пахомова

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# валенки , дизайн , конкурс , творчество

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