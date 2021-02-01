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Тюменцы выйдут на лыжню зимнего фестиваля ГТО

Спорт, 19:48 15 февраля 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Соревнования по лыжным гонкам в рамках зимнего фестиваля ГТО пройдут в Тюмени 16 и 17 февраля, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Прием нормативов состоится на базе спортивной школы №2. Начало в 12 часов. На лыжню выйдут школьные команды (IV и V возрастные ступени), а также трудовые коллективы города (VII и VIII ступени).

Городской фестиваль ГТО был открыт в легкоатлетическом манеже 6 февраля. Тогда участники выполнили основной блок упражнений на силу, выносливость, гибкость и скорость. Затем в тире "Алый парус" они продемонстрировали свое мастерство в стрельбе из пневматической винтовки.

Бег на лыжах станет завершающим испытанием в рамках фестиваля. По итогам городского спортивного форума будет сформирована команда, которая представит Тюмень на областном фестивале ГТО.

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# лыжные гонки

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