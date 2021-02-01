В Тюмени ищут актеров для спектакля питерского режиссера по пьесе "Эпидемия"

из личного архива Валерии Шараповой из личного архива Валерии Шараповой

Кастинг на роли в спектакле "Эпидемия" по пьесе французского драматурга Октава Мирбо "Эпидемия" объявила режиссер из Санкт-Петербурга Валерия Шарапова. С 2020 года она сотрудничает с МТЦ "Космос". Именно Тюмень выбрала для своей новой постановки. Об этом молодой режиссер, участница лаборатории В. Полунина "Школа-ла", студентка выпускного курса по специальности "Режиссура театра" в СПбГИК рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

"Сотрудничать с "Космосом" начала летом 2020 года. Тогда это была читка детской пьесы. В сентябре работала помощником режиссера на проекте "Тишина Севера". В начале февраля 2021 года направила заявку на постановку спектакля "Эпидемия", получила одобрение. Сначала определилась с литературным материалом, а потом уже с местом, городом, где я буду ставить спектакль", - говорит Валерия Шарапова.

Французский драматург Октав Мирбо написал пьесу "Эпидемия" в конце 19 века. События, которые он описал тогда перекликаются с сегодняшней действительностью. Это сатира, из этого материала можно сделать эксцентричный, яркий фарс, добавила она.

О том, кто нужен на роли в постановке, Валерия Шарапова написала в своем аккаунте во ВКонтакте.

"Мне неважно профессиональное образование тех, кто придет на кастинг. Мне важней театральный опыт", - отметила режиссер.

По словам Валерии Шараповой, спектакль "Эпидемия" о цинизме людей в позитивной форме: "Когда все переворачивается с ног на голову. И ты не понимаешь, где правда и есть ли она. Что происходит и во что все превратилось. Это все философские вопросы. Ответы на которые я не дам, но в воздухе они повиснут".

Постановка будет наполнена разной музыкой: цирк, кабаре, классика на контрасте, рок.

Кастинг актеров пройдет в МТЦ "Космос" 20 февраля, начало в 17 часов. Регистрация здесь.

Премьера спектакля "Эпидемия" состоится 28 апреля.

Анжела Лебедева