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17 февраля в Тюмени будет солнечно

Общество, 07:59 17 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 19 - минус 23 градуса Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 17 февраля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают солнечный день без осадков. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное - 759-761 мм рт. ст. Небольшие возмущения в течение дня.

Заход солнца в 17 часов 32 минуты. Долгота дня 9 часов 41 минуту. Сегодня день на 5 минут длиннее, чем вчера.

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