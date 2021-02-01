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Грузоподъемность ледовой переправы в Тобольском районе увеличена до 60 тонн

Общество, 18:04 18 февраля 2021

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

До 60 тонн повышена грузоподъемность на технологической переправе на р. Иртыш в Тобольском районе, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Инспекторы Тобольского отделения ГИМС исследовали толщину льда, после чего провели испытания переправы.

Ледовая переправа через Иртыш, расположенная на 620,5 километре, полностью соответствует предъявляемым требованиям. На переправе есть дорожные знаки, светоотражающие вехи, информационный стенд и спасательные средства.

С водителями провели беседы по мерам безопасности при движении по ледовым переправам, вручили информационные памятки, проверили документацию на пунктах обогрева, с дежурным персоналом провели инструктаж по мерам безопасности на льду.

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# ледовая переправа , Тобольский район

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