Две девушки попали под колеса иномарки в Тюмени
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Две 17-летние девушки попали под колеса KIA Spectra на ул. Мельникайте в Тюмени 18 февраля. Авария произошла около 13 часов неподалеку от дома №103.
"По предварительным данным, девушки переходили дорогу вне пешеходного перехода. Водителю 20 лет, его стаж за рулем — два года", — сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Медики оказывали помощь пострадавшим в своей машине. Повезут их в больницу или нет, пока неизвестно.
Инна Пахомова