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Две девушки попали под колеса иномарки в Тюмени

Происшествия, 14:32 18 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Две 17-летние девушки попали под колеса KIA Spectra на ул. Мельникайте в Тюмени 18 февраля. Авария произошла около 13 часов неподалеку от дома №103.

"По предварительным данным, девушки переходили дорогу вне пешеходного перехода. Водителю 20 лет, его стаж за рулем — два года", — сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Медики оказывали помощь пострадавшим в своей машине. Повезут их в больницу или нет, пока неизвестно.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , пешеходы

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