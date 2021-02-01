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В Тюмени оштрафовали двух перевозчиков за участие в картеле

Общество, 18:27 18 февраля 2021

fas.gov.ru | Фото: fas.gov.ru

Две пермские компании "Ремма Северный Урал" и "ТрансЛогистика", участвуя в закупках, вступили между собой в сговор, сообщает пресс-служба УФАС России по Тюменской области.

Картель компании реализовали на торгах Уральского банка ПАО "Сбербанк" при разыгрывании контрактов на оказание услуг по перевозке пассажиров. Всего им удалось завладеть правом на заключение договоров по восьми лотам. Общий доход сговорщиков от антиконкурентного соглашения составил более 45 млн рублей.

По итогам рассмотрения дела общества были признаны виновными. Тюменское УФАС вынесло постановление о наложении административного штрафа по факту участия в картельном сговоре. Для "Ремма Северный Урал" размер составил 100 тыс. рублей, для "ТрансЛогистика" - 2 млн 71 тыс. 400 рублей.

Кроме того, за допущенные нарушения к административной ответственности привлечены должностные лица компаний. Каждого директора оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отказал компаниями в признании решения Тюменского УФАС России незаконным.

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# арбитражный суд , картель , сговор , Тюменское УФАС России

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