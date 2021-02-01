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Льготная ипотека на частные дома в Тюменской области пользуется спросом

Общество, 16:54 18 февраля 2021

cbr.ru

Жители Тюменской области активно интересуются льготной ипотекой для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает Банк ДОМ.РФ, который распространил условия "Льготной ипотеки на ИЖС" по ставке от 6,1% на все категории заемщиков.

Изначально, по словам заместителя генерального директора ДОМ.РФ. Дениса Филиппова, программа предназначалась для молодых семей с детьми, сейчас принято решение распространить программу на все категории заемщиков.

"Рынок индивидуального жилья нуждается в комплексном развитии, в том числе из-за недостаточного проникновения ипотечного кредитования в сегмент, - пояснил он. - Для изменения ситуации ДОМ.РФ разработал уникальный механизм поддержки ИЖС, зафиксировав ипотечную ставку от 6,1%".

Эта мера, по оценке специалистов, значительно расширит круг клиентов, которые могут воспользоваться льготной ставкой.

"Мы видим большие перспективы для развития продукта", – подчеркнул заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ. Данила Литвинов.

Льготная ипотека на ИЖС запущена с 1 декабря 2020 года. За время ее действия от потенциальных заемщиков поступило более 300 обращений на сумму 1,3 млрд рублей. Больше всего обращений получено из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Челябинской и Тюменской областей.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн по ссылке, около 80% решений принимается почти мгновенно.

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# ИЖС , ипотека

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