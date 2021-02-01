  • 19 февраля 202119.02.2021пятница
  • USD73,7755
    EUR88,8700
  • В Тюмени -26..-28 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Житель Тюмени увел из подъездов девять велосипедов

Происшествия, 10:20 19 февраля 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Молодого человека, подозреваемого в краже девяти велосипедов, задержали тюменские полицейские. Ранее судимый 21-летний безработный тюменец сдавал похищенное в комиссионные магазины, сообщает городское УМВД.

Как было установлено, подозреваемый с 2020 года спланированно похитил девять велосипедов из подъездов многоэтажек. Часть из них была пристегнута противоугонными тросами, некоторые хозяева оставляли без них.

Полицейские изъяли и вернули хозяевам шесть похищенных велосипедов. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# велосипед , кражи , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:02 19.02.2021Житель Ишима избил знакомого до смерти
11:40 19.02.2021Житель Тюмени обобрал случайного знакомого почти на 50 тысяч рублей
11:02 19.02.2021В тюменском Суходолье пожар в доме начался от печки
10:39 19.02.2021Любитель пьяной езды из Тюмени проведет в колонии восемь месяцев