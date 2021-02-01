Житель Тюмени увел из подъездов девять велосипедов

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Молодого человека, подозреваемого в краже девяти велосипедов, задержали тюменские полицейские. Ранее судимый 21-летний безработный тюменец сдавал похищенное в комиссионные магазины, сообщает городское УМВД.

Как было установлено, подозреваемый с 2020 года спланированно похитил девять велосипедов из подъездов многоэтажек. Часть из них была пристегнута противоугонными тросами, некоторые хозяева оставляли без них.

Полицейские изъяли и вернули хозяевам шесть похищенных велосипедов. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.