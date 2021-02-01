В тюменском Суходолье пожар в доме начался от печки

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Нарушение правил устройства и эксплуатации печи могло стать причиной пожара на ул. Рябиновая в садоводческом обществе "Суходольное" в Тюмени 18 февраля.

Вызов поступил в 19 часов 30 минут. Горел одноэтажный частный дом размерами семь на восемь метров.

"24 пожарных и шесть спецмашин боролись с огнем. Эвакуировали два газовых баллона", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Пострадавших нет, огонь повредил кровлю и внутреннюю отделку на 15 кв. метров.

Инна Пахомова