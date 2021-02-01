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В Тюмени ожидается морозная и пасмурная погода

Общество, 11:15 19 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Морозная и пасмурная погода ожидается в Тюмени в ближайшие дни, 20 и 21 февраля.

По данным центра Фобос, в субботу в областном центре будет пасмурно, возможен небольшой снег, местами дымка. Ночью столбики термометров опустятся до минус 25, днем ожидается до минус 18.

В воскресенье на фоне повышенного давления ожидается пасмурная погода, местами дымка. Ночная температура воздуха составит 21 градус ниже ноля, дневная – минус 18.

В начале следующей недели погода существенно не изменится. 22 февраля синоптики прогнозируют небольшой снег и до 19 градусов ниже ноля. 23 февраля будет прохладнее – до минус 22 днем, вероятность осадков сохранится.

Любовь Голышева

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