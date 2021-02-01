Прокуратура выявила нарушения в работе тюменской колонии строгого режима

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Соблюдение режимных требований и пожарной безопасности, материальную и медикаментозную обеспеченность, законность при применении физической силы и специальных средств, организацию питания, создание безбарьерной среды проверили в исправительной колонии строгого режима № 2 в Тюмени.

Прокурор области Владислав Московских и и. о. начальника тюменского УФСИН России Андрей Рукосмотров выявили отдельные нарушения закона. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает областное ведомство.

В ИК-2 отбывают наказание 2 тыс. 30 заключенных, которых осудили впервые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Кроме того, четыре заключенных обратились на личный прием к прокурору. Их вопросы касались открытия второго исправительного центра, изменения вида режима отбывания наказания иностранному гражданину, получения гражданства и смягчения наказания за наркопреступления.