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Футболисты "Тюмени" встретятся в Турции с "Кайратом"

Спорт, 13:14 20 февраля 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Первым соперником футбольного клуба "Тюмень" на турецком сборе будет казахстанская команда "Кайрат-Жастар", сообщает пресс-служба клуба.

Коллектив из Алматы выступает во втором по значимости дивизионе чемпионата своей страны и является дублем "Кайрата" - одной из самых популярных команд Казахстана.

"Кайрат-Жастар" уже провел в Турции три контрольных игры. Был побежден молодежный состав "Краснодара" - 4:1, зафиксирована ничья с африканцами из "TBC Football Club Nigeriа" - 3:3 и поражение от молодежки московского "Локомотива" - 0:2.

Контрольный матч запланирован на 20 февраля. Начало - в 19 часов 30 минут по тюменскому времени.

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