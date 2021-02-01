Тюменские музыканты исполнят Моцарта и Чайковского под управлением Юрия Ткаченко

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Симфонии Моцарта и Чайковского исполнит Тюменский филармонический оркестр под управлением дирижера, заслуженного артиста РФ Юрия Ткаченко 21 февраля. Концерт начнется в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

На концерте "Два гения – два шедевра" прозвучит Симфония № 40 соль минор Вольфганга Моцарта и Симфония № 6 си минор, соч. 74 "Патетическая" Петра Чайковского. По словам Юрия Ткаченко, выбор репертуара шел долго, но в итоге остановились на этих знаковых в творчестве композиторов симфониях.

"Это два шедевральных сочинения, которые поистине можно назвать одними из самых красивых, узнаваемых и любимых произведений двух гениальных авторов", - рассказал он.

Перед концертом Юрий Ткаченко проведет четыре репетиции с Тюменским филармоническим оркестром.

"У вас очень хорошие музыканты. Видно, что при отборе проводилась серьезная и глубокая селекционная работа. Есть некие стилистические, ансамблевые вопросы, мы сейчас над нами трудимся, для того дирижер и есть, чтобы решать их. Я лично получаю большое удовольствие от этого процесса. Тюменский коллектив достоин высокого места, в том числе и на российской сцене", - отметил он.