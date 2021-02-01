  • 20 февраля 202120.02.2021суббота
  • USD73,9717
    EUR89,5427
  • В Тюмени -20..-22 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские музыканты исполнят Моцарта и Чайковского под управлением Юрия Ткаченко

Общество, 17:49 20 февраля 2021

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Симфонии Моцарта и Чайковского исполнит Тюменский филармонический оркестр под управлением дирижера, заслуженного артиста РФ Юрия Ткаченко 21 февраля. Концерт начнется в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

На концерте "Два гения – два шедевра" прозвучит Симфония № 40 соль минор Вольфганга Моцарта и Симфония № 6 си минор, соч. 74 "Патетическая" Петра Чайковского. По словам Юрия Ткаченко, выбор репертуара шел долго, но в итоге остановились на этих знаковых в творчестве композиторов симфониях.

"Это два шедевральных сочинения, которые поистине можно назвать одними из самых красивых, узнаваемых и любимых произведений двух гениальных авторов", - рассказал он.

Перед концертом Юрий Ткаченко проведет четыре репетиции с Тюменским филармоническим оркестром.

"У вас очень хорошие музыканты. Видно, что при отборе проводилась серьезная и глубокая селекционная работа. Есть некие стилистические, ансамблевые вопросы, мы сейчас над нами трудимся, для того дирижер и есть, чтобы решать их. Я лично получаю большое удовольствие от этого процесса. Тюменский коллектив достоин высокого места, в том числе и на российской сцене", - отметил он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменский филармонический оркестр , филармония

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:58 20.02.2021Песни военных лет исполнят в музее "Городская дума" в Тюмени
18:52 20.02.2021В Тюменской области ко Дню родного языка провели тематические уроки и конкурсы
18:40 20.02.2021На конкурсе "Мои герои большой войны" ждут заявок от юных тюменцев
18:12 20.02.2021Кардиолог рассказала, как избежать проблем из-за изменения погоды