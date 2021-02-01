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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Россиянам пообещали аномальные февральские морозы

Общество, 10:08 21 февраля 2021

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

23 февраля обещает стать самым морозным днем последнего зимнего месяца в Западной Сибири, Красноярском крае, Поволжье, на Урале и европейской части России, сообщает РИА Новости.

Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ближайшие пять дней аномальные холода затронут территорию от западных границ России до Тихоокеанского побережья. При этом в некоторых частях холодную погоду обеспечивает антициклон, а где-то – заток холодного воздуха. В результате холодно будет на всей территории России.

По данным Росгидрометцентра, в Тюмени 23 февраля ожидается минус 26 градусов днем и минус 32 ночью. Усилит ощущение похолодания ветер со скоростью 7-8 м/с. 24 февраля потеплеет на два градуса, но ветер сохранится. Однако уже к концу недели столбики термометров поднимутся до минус 11 градусов.

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