Пятиклассника из Заводоуковска наградили за спасение сестры из огня

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Одиннадцатилетний Виталий Кутенких из Заводоуковска награжден знаком отличия "За мужественный поступок" за спасение своей пятилетней сестры из пожара.

Мальчик признался, что не сразу понял, что произошло, и действовал по интуиции.

"Увидел дым, потом огонь в коридоре и побежал будить сестру. Пока она одевалась, попытался найти огнетушитель, но его нигде не оказалось. Потом открыл окно и мы с сестренкой выбрались из дома к соседям", - рассказал Виталий Кутенких.

Награду юному спасателю вручил губернатор региона Александр Моор в торжественной обстановке. Он поблагодарил мальчика за то, что тот не растерялся и в критической ситуации действовал быстро и решительно.