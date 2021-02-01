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Беременная и трое подростков пострадали в массовой аварии на ул. Федюнинского в Тюмени

Происшествия, 14:45 21 февраля 2021

ГИБДД по Тюменской области

Четыре человека пострадали в аварии на ул. Федюнинского в Тюмени.

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, здесь не смогли разъехаться четыре автомобиля: "Дэу", "Мицубиси", "Тойота Рав 4" и "Тойота Камри". В итоге в больницу доставлены 37-летняя беременная и дети семи, 14 и 17 лет. Вдоль аварийного участка собралась пробка, обстоятельства ДТП выясняются.

Еще одно столкновение четырех иномарок произошло на путепроводе Монтажников. Здесь "встретились" "Фольксваген", "Хонда", "Киа" и "Тойота". 54-летний водитель "Фольксвагена" получил легкие повреждения, ему оказана помощь на месте.

ГИБДД предупреждает: в морозную погоду дороги могут быть скользкими. Водителям следует выбирать безопасную скорость и соблюдать осторожность.

Евгения Шевцова

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# авария , ДТП

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