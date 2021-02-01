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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Для маленьких пациентов противотуберкулезного диспансера провели праздник

Общество, 09:58 22 февраля 2021

obltub.ru | Фото: obltub.ru

К маленьким пациентам Тюменского областного противотуберкулезного диспансера в День иммунитета пришли Здравчик и Пеппи Длинныйчулок. Играя, они напомнили детям о главных составляющих здорового образа жизни.

Наиболее уязвимы туберкулезом подростки от 14 до 17 лет. В этот период идет гормональная перестройка, могут появляться вредные привычки, пояснил главный внештатный детский фтизиатр Тюменской области Николай Козлов. Лечение туберкулеза длится много месяцев, и все это время дети живут в отделении. Школьники продолжают учиться в стенах диспансера. Им нужны маленькие праздники, развлекательные и полезные уроки здоровья.

По итогам 2020 года специалисты отметили снижение на 20% заболеваемости у ребят от 0 до 17 лет, сообщает пресс-служба Областного противотуберкулезного диспансера.

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# Областной противотуберкулезный диспансер , туберкулез

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