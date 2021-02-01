Стали известны подробности пожара на улице Самарцева в Тюмени
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Пострадавших при пожаре в одноэтажном двухквартирном доме на ул. Самарцева в Тюмени, по предварительным данным, нет.
Вызов в МЧС поступил в 15 часов 43 минуты 22 февраля. Первые подразделения прибыли на место через пять минут. Горел дом №19 размером восемь на десять метров.
"Информации о пострадавших и погибших пока не поступало", – рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.
В округе стоит дым. На месте происшествия дежурят медики и полицейские.
Сотрудники МЧС продолжают работать на ул. Самарцева. Причину выяснят дознаватели.
Инна Пахомова