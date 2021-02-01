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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Стали известны подробности пожара на улице Самарцева в Тюмени

Происшествия, 16:44 22 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пострадавших при пожаре в одноэтажном двухквартирном доме на ул. Самарцева в Тюмени, по предварительным данным, нет.

Вызов в МЧС поступил в 15 часов 43 минуты 22 февраля. Первые подразделения прибыли на место через пять минут. Горел дом №19 размером восемь на десять метров.

"Информации о пострадавших и погибших пока не поступало", – рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

В округе стоит дым. На месте происшествия дежурят медики и полицейские.

Сотрудники МЧС продолжают работать на ул. Самарцева. Причину выяснят дознаватели.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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