При пожаре на Московском тракте в Тюмени погибли три человека

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Три человека погибли во время пожара в многоквартирном доме на Московском тракте в Тюмени 22 февраля.

Вызов поступил в 17 часов 7 минут. Пожар произошел в многоэтажном доме № 161. Горела квартира на четвертом этаже.

"Сильное задымление наблюдалось в третьем подъезде – с четвертого по девятый этаж. Были обнаружены тела трех человек, их личности устанавливают. По предварительным данным, они взрослые", – рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

На борьбу с огнем выезжали 32 человека. Было задействовано 10 единиц техники.

Подразделения МЧС продолжают работать на месте. Информация о причине и площади пожара уточняется.

Инна Пахомова