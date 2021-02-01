В Тюмени водитель BMW врезался в опору освещения, пострадал пассажир

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пассажирка автомобиля BMW получила, по предварительным данным, тяжелые травмы в аварии на ул. Профсоюзной в Тюмени поздним вечером 22 февраля.

Водитель иномарки въехал в опору освещения. Автомобиль сильно разбит с одной стороны.

"Пострадали водитель и его пассажирка. У девушки, по предварительным данным, тяжелые травмы. Автомобилист был трезв. Обстоятельства выясняются", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Инна Пахомова