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В Тюмени водитель BMW врезался в опору освещения, пострадал пассажир

Происшествия, 11:14 23 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пассажирка автомобиля BMW получила, по предварительным данным, тяжелые травмы в аварии на ул. Профсоюзной в Тюмени поздним вечером 22 февраля.

Водитель иномарки въехал в опору освещения. Автомобиль сильно разбит с одной стороны.

"Пострадали водитель и его пассажирка. У девушки, по предварительным данным, тяжелые травмы. Автомобилист был трезв. Обстоятельства выясняются", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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