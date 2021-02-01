Врачи рассказали о пострадавших при столкновении BMW с опорой освещения в центре Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Закрытый компрессионный перелом позвоночника диагностировали врачи у женщины, пострадавшей в аварии с участием автомобиля BMW в центре Тюмени 22 февраля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Напомним, вечером 22 февраля неподалеку от Александровского сада на ул. Профсоюзная машина марки BMW въехала в опору освещения. Пострадали и водитель, и пассажирка.

Вызов медикам поступил в 22 часа 28 минут. На место происшествия бригада врачей прибыла через шесть минут. После осмотра и оказания помощи двоих пациентов доставили в ОКБ №2.

"У мужчины – сочетанная травма: переломы ребер, ушиб внутренних органов и головы. Помощь оказывают в отделении нейрохирургии. У женщины диагностирован закрытый компрессионный перелом позвоночника. Ей оказывают помощь в условиях отделения травматологии", – рассказала Александра Малыгина.

Инна Пахомова