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Врачи рассказали о пострадавших при столкновении BMW с опорой освещения в центре Тюмени

Происшествия, 16:14 23 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Закрытый компрессионный перелом позвоночника диагностировали врачи у женщины, пострадавшей в аварии с участием автомобиля BMW в центре Тюмени 22 февраля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Напомним, вечером 22 февраля неподалеку от Александровского сада на ул. Профсоюзная машина марки BMW въехала в опору освещения. Пострадали и водитель, и пассажирка.

Вызов медикам поступил в 22 часа 28 минут. На место происшествия бригада врачей прибыла через шесть минут. После осмотра и оказания помощи двоих пациентов доставили в ОКБ №2.

"У мужчины – сочетанная травма: переломы ребер, ушиб внутренних органов и головы. Помощь оказывают в отделении нейрохирургии. У женщины диагностирован закрытый компрессионный перелом позвоночника. Ей оказывают помощь в условиях отделения травматологии", – рассказала Александра Малыгина.

Инна Пахомова

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# авария , ДТП

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