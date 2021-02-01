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Летевший из Москвы в Курган самолет сел в Тюмени из-за метеоусловий

Общество, 11:26 24 февраля 2021

скриншот видео компании "Победа" | Фото: скриншот видео компании "Победа"

Прямой самолет из московского Внуково был вынужден приземлиться на запасной аэродром в Тюмени, потому что аэропорт Кургана не принимает рейсы из-за метеоусловий. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в справочной службе аэропорта "Рощино".

Диспетчер пояснила, что задерживается рейс на Краснодар, но не из-за погоды, а в связи с поздним прибытием самолета. Остальные тюменские рейсы на вылет и на прилет выполняются по расписанию.

Инна Кондрашкина

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# аэропорт Рощино , Курган , метеоусловия , рейс , самолет

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