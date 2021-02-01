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Проекты тюменских школьников ждут на конференции "Творчество юных"

Общество, 08:12 26 февраля 2021

ФабЛаб во "ВКонтакте" (архив) | Фото: ФабЛаб во "ВКонтакте" (архив)

На XXV Региональную научно-практическую конференцию "Творчество юных" в дистанционном формате приглашают учащихся 7-11 классов и студентов ссузов Тюменской области. Ее проводит НИУ "Московский институт электронной техники", сообщает региональный Центр робототехники и АСУ.

Направления работы конференции: математика и экономика; физика; информационные технологии и программирование; электроника и микроэлектроника; цифровые технологии будущего; умный город; медицина и здоровьесберегающие технологии; химия; экология; компьютерная графика и дизайн; лингвистика; робототехника, конструирование и технология электронных средств.

Для участия в конференции необходимо до 11 апреля зарегистрироваться и приложить информацию о проекте. Все работы пройдут две стадии проверки: заочную экспертизу и защиту. Подробности здесь.

По итогам конференции будет оформлен электронный сборник работ участников, который будет разослан бесплатно.

Победители получат до восьми дополнительных баллов при поступлении в университеты России.

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# конференция , наука

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