Полуфинал олимпиады "Я - профессионал" по нефтегазовому делу проведет ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

328 студентов из вузов России поборются в заключительном этапе Всероссийской студенческой олимпиады "Я – профессионал" по направлению "Нефтегазовое дело". Его в дистанционном формате проводит ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В 2021 году олимпиада проводится в два тура – полуфинал и финал. Полуфинальные соревнования состоятся 3 марта, начало – в 9 часов по мск.

Задание состоит из двух блоков: интерактивное тестирование и решение кейса. Всего участникам будет предложено шесть кейсов по различным областям нефтегазового бизнеса. Все задания сформированы на основе современной практики работы инженеров нефтяников и газовиков. В экспертной разработке заданий, тестовых материалов и кейсов принимали участие более десяти ведущих специалистов нефтегазовых предприятий – индустриальных партнеров-работодателей.

Материалы заключительного этапа олимпиады по направлению "Нефтегазовое дело" размещены на сайте "Я – профессионал".