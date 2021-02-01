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Для незрячих и слабовидящих избирателей Тюменской области подготовят 54 участка

Общество, 17:47 24 февраля 2021

ЦИК России

В единый день голосования 19 сентября 2021 года для незрячих и слабовидящих избирателей Тюменской области подготовят 54 участка.

Избирательная комиссия определила перечень избирательных участков, на которых разместят информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, а также применят трафареты для голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва.

Восемь из 54-х участков будут располагаться в Тобольске, шесть - в Центральном административном округе Тюмени. Такое решение, сообщает пресс-служба облизбиркома, было принято после обобщения информации территориальных избирательных комиссий области.

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# избирательные участки , облизбирком

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