Турнир по дзюдо памяти Гориновой в Тюмени соберет 400 спортсменов

| Фото: Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» | Фото: Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»

Межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти Фариды Фаисовны Гориновой состоится в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" 27 февраля, сообщает пресс-служба центра.

Заявки на участие подали почти 400 юношей и девушек 2005-2007 гг.р.. Борьба развернется в 17 весовых категориях.

"ЦОП "Тюмень-дзюдо" представят более 70 спортсменов. Это подопечные тренеров Татьяны Беляевой, Андрея Стенина, Эдуарда Котова, Магомедшафи Небиева, Вадима Гусева, Алексея Буклаускаса и Алексея Кочетова.

Начало турнира - в 10 часов.