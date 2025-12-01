  • 24 декабря 202524.12.2025среда
Более полутора тысяч единиц оружия изъяли у жителей Тюменской области в 2025 году

Общество, 12:20 24 декабря 2025

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Более 1 тыс. нарушений в области оборота оружия выявили в 2025 году сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Тюменской области.

Об этом рассказал врио замначальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Тюменской области подполковник полиции Александр Матюшкин в ходе пресс-конференции 24 декабря.

Допустившие нарушения действующего законодательства привлечены к административной ответственности, у владельцев изъято более 1,5 тыс. единиц оружия и более 3 тыс. 300 патронов. Вынесено также более 1 тыс. 200 заключений об аннулировании лицензий и разрешений на оружие.

Сотрудники подразделений разрешительной работы осуществляют контроль за 45 тыс. владельцев, в собственности которых находится более 90 тыс. единиц оружия.

Александр Матюшкин также отметил, что в зоне внимания Росгвардии в Тюменской области находятся около 170 частных охранных организаций и более 1 тыс. юридических лиц, имеющих разрешение на хранение и использование оружия.

"В их ведении более 150 комнат, где хранится свыше двух тысяч единиц оружия, также на территории области зарегистрировано 10 магазинов по торговле служебным и гражданским оружием", - добавил он.

Николай Ступников

