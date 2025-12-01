266 ДТП с участием детей произошло в Тюмени в 2025 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

266 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних произошло в областном центре в 2025 году. В них пострадали 280 детей. Об этом сообщил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции России по городу Тюмени Александр Швецов в ходе онлайн-родительского собрания #ВНовыйГодБезДТП.

Он подчеркнул, что по сравнению со статистикой 2024 года количество ДТП и число пострадавших в них детей уменьшается, однако впереди у Госавтоинспекции еще много работы.

"К сожалению, в памяти трагический случай, который произошел в июле, когда погиб ребенок, управлявший питбайком. Это накладывает большой отпечаток на всю нашу работу. Будем дальше стараться, чтобы цифры уменьшались и стремились к нулю", — отметил Александр Швецов.

В преддверии новогодних каникул он напомнил об основных правилах дорожной безопасности для водителей, детей-пешеходов и детей-пассажиров.

В условиях короткого светового дня ребенка необходимо обеспечить светоотражающими элементами на одежде, аксессуарами со светоотражателями, например, брелоком, который можно закрепить на сумке. Качественные светоотражатели — белого и желтого цвета.

Водителей просят быть внимательными рядом с местами скопления детей в каникулы. Это дворы, где играют ребята, елки, спортивные сооружения, ледовые городки. Необходимо следить за окружающей обстановкой — ребенок может неожиданно выбежать на дорогу.

"Самая незащищенная категория участников дорожного движения — дети-пассажиры. Их безопасность напрямую зависит от ваших действий. Не пренебрегайте автокреслами, системой безопасностью, предусмотренной в автомобиле. Это нужно не для галочки, а чтобы сохранить здоровье, а в иных случаях и жизнь вашему ребенку", — подчеркнул Александр Швецов.

В 2025 году основными причинами ДТП, в которых пострадали дети-пассажиры, стали такие нарушения со стороны водителей, как несоблюдение очередности проезда, превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков.

"Зима — это время, когда на дороге условия становятся очень сложными для передвижения: лед, снег, короткий световой день. Это требует от участников дорожного движения особой внимательности и осторожности, — отметила директор школы № 69, депутат Тюменской городской думы Эльвира Амирова. — Хотелось бы, чтобы эта осторожность была не только у детей, но и у родителей, которые часто берут ребенка за ручку и ведут его через дорогу в неположенном месте. Хочется, чтобы каждый родитель был примером своему ребенку и переходил только там где положено, на зеленый сигнал светофора".

Вера Коршунова