  • 25 февраля 202125.02.2021четверг
  • USD73,7532
    EUR89,6691
  • В Тюмени -22..-24 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Симультанный перформанс устроят в Тюмени

Общество, 18:12 25 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Симультанный перформанс "Ноль объект" начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 26 февраля в 14 часов, сообщают организаторы.

"Одновременная импровизация в музыке, танце, слове и рисунке — искусство создается здесь и сейчас, без записи и прямой трансляции. Не пропусти потоковую импровизацию, такой больше не будет", – рассказали в "Конторе пароходства".

Необходимо зарегистрироваться в комментариях под постом, написав "+".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Контора пароходства , перформанс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:37 25.02.2021Тюменский школьник в "Сириусе" участвовал в создании имплантатов кости человека
18:25 25.02.2021В Ишиме 2 тыс. 672 человека ждут очереди на прививку от коронавируса
18:12 25.02.2021Симультанный перформанс устроят в Тюмени
18:01 25.02.2021В Тюмени презентовали книгу "Моржи в Черном море"