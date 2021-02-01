Симультанный перформанс устроят в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Симультанный перформанс "Ноль объект" начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 26 февраля в 14 часов, сообщают организаторы.

"Одновременная импровизация в музыке, танце, слове и рисунке — искусство создается здесь и сейчас, без записи и прямой трансляции. Не пропусти потоковую импровизацию, такой больше не будет", – рассказали в "Конторе пароходства".

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