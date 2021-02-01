Третий тобольский полумарафон посвятят Семену Ремезову

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Третий Тобольский полумарафон посвятят архитектору и картографу Семену Ремезову. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил один из организаторов мероприятия Константин Ваганов.

"2021 год объявлен в Тобольске годом Семена Ульяновича Ремезова. Мы решили не отставать и посвятить наш полумарафон знаменитому земляку. В рамках марафона проведем беговые экскурсии для гостей города, по местам, связанным с жизнью и деятельностью Семена Ремезова", - отметил Константин Ваганов.

Тобольский полумарафон стал победителем программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" компании СИБУР. В этом году он объединит около 1 тыс. поклонников любительского бега и спортсменов из 20 субъектов России.

В программу полумарафона войдут: детский фестиваль бега, образовательный лекторий для родителей юных спортсменов, социальный проект "Школа бега", благодаря которому все желающие смогут подготовиться к полумарафону под руководством опытных тренеров.

Основные дистанции Тобольского полумарафона 5, 10 и 21,1 км. Также состоится корпоративная эстафета и впервые появится дистанция для любителей скандинавской ходьбы.

Евгений Новоселов