В Тюмени презентовали книгу "Моржи в Черном море"

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Книгу "Моржи в Черном море" презентовали в Тюменской областной думе ее авторы - старший научный сотрудник Тюменского научного центра СО РАН Татьяна Фишер и директор центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Андрей Агарков, координатор регионального партийного проекта "Моржи Тюмени" Алексей Салмин, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Книга рассказывает об участии группы моржей из Тюмени в Черноморской эстафете Победы в 2020 году. Они проплыли 555 км по маршруту Новороссийск-Керчь-Севастополь. Эстафету сопровождала научная группа из Тюмени при поддержке научно-исследовательского проекта "Регион здоровья".

Соавтор книги Андрей Агарков рассказал, что на покорение дистанции ушло две недели. Плыли по несколько человек в светлое время суток, сменяя друг друга. Погодные условия были непростыми: во время финального этапа эстафеты при комфортной температуре воды дул ледяной ветер, были высокие волны.

За организационную работу в рамках партпроекта Алексея Салмина поблагодарил первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов. Он отметил, что эстафета стала одним из самых ярких мероприятий, посвященных 75-летию Победы. Участники подали наглядный пример здорового образа жизни тюменцам всех возрастов к занятиям спортом и закаливанию.

По мнению Алексея Салмина, тюменцы и жители Крыма продолжат участие в совместных мероприятиях.

"Нам удалось протянуть мост дружбы между Тюменской областью и Республикой Крым. Мы обсудили с главой региона Сергеем Аксеновым дальнейшее взаимодействие в рамках нашего партпроекта, поэтому убежден, что это наше совместное мероприятие с крымчанами далеко не последнее", - отметил он.

На презентации было вручено благодарственное письмо соавтору книги Татьяне Фишер. Состоялся просмотр фильма о Черноморской эстафете "Доплыть до Победы".