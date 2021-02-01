Владимир Якушев и Александр Моор возложили цветы к мемориалу "Тоболяков бессмертный полк"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Мемориально-скульптурный комплекс "Тоболяков бессмертный полк" осмотрели полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Барельеф "Тоболяков бессмертный полк" и "Стена памяти", на которой размещены более 3,5 тыс. фотопортретов ветеранов Великой Отечественной войны, появились в древней столице Сибири в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по многочисленным просьбам тоболяков, рассказал автор мемориала, заслуженный работник культуры Российской Федерации художник Сергей Титлинов.

Владимир Якушев и Александр Моор почтили память павших за Великую Победу и возложили к мемориалу цветы.

"Это необходимый и знаковый монумент. Такие мемориалы объединяют всех нас вокруг важнейшего события нашей истории - Великой победы. Ведь память о фронтовиках и тружениках тыла свято хранит каждая российская семья", - подчеркнул Владимир Якушев.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко