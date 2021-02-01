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Владимир Якушев и Александр Моор возложили цветы к мемориалу "Тоболяков бессмертный полк"

Политика, 17:51 25 февраля 2021

ИА "Тюменская линия"

Мемориально-скульптурный комплекс "Тоболяков бессмертный полк" осмотрели полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Барельеф "Тоболяков бессмертный полк" и "Стена памяти", на которой размещены более 3,5 тыс. фотопортретов ветеранов Великой Отечественной войны, появились в древней столице Сибири в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по многочисленным просьбам тоболяков, рассказал автор мемориала, заслуженный работник культуры Российской Федерации художник Сергей Титлинов.

Владимир Якушев и Александр Моор почтили память павших за Великую Победу и возложили к мемориалу цветы.

"Это необходимый и знаковый монумент. Такие мемориалы объединяют всех нас вокруг важнейшего события нашей истории - Великой победы. Ведь память о фронтовиках и тружениках тыла свято хранит каждая российская семья", - подчеркнул Владимир Якушев.

ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Великая Отечественная война , Владимир Якушев , мемориал

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