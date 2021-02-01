Владимир Якушев отметил важность роли "ЗапСибНефтехима" в промышленном развитии региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предприятие "ЗапСибНефтехим" играет значительную роль в высоких показателях региона в промышленном производстве. Такую точку зрения выразил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев в ходе рабочей поездки в Тобольск.

"Когда шесть лет назад начинался этот проект, мы даже не представляли, что "ЗапСибНефтехим" станет одним из мировых лидеров в нефтехимической отрасли. Особенно приятно, что вместе с развитием производства, развивается и сам город. Компания СИБУР принимает активное участие в реализации социальных проектов, изменении городской среды. Важно, чтобы люди выходя за пределы предприятия, чувствовали себя уютно и комфортно. Хочу поблагодарить губернатора, правительство области и компанию СИБУР за реализацию проекта", - сказал Владимир Якушев.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что секрет успеха региона в системной многолетней работе по привлечению инвесторов и созданию хорошего инвестиционного климата.

"Результаты, которые мы имеем на примере Тобольской промышленной площадки, произошли не сегодня и не вчера. Компания видит, что в лице области у нее есть надежный партнер. Поэтому и сам проект "ЗапСибНефтехим" был реализован даже быстрее, чем планировалось. Сегодня мы обсуждаем другие проекты, а это значит, что у Тобольска хорошие перспективы для дальнейшего развития", - выразил уверенность глава региона.

Евгений Новоселов