Жители Тюмени могут покататься на лыжах бесплатно 28 февраля

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Бесплатный прокат лыж организуют для горожан на базах спортивной школы № 2 в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" 28 февраля, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Прокат будет работать с 9 до 12 часов по адресам: ул. Малышева, 37, корпус 1; ул. Судоремонтная, 1а/1; ул. Широтная, 263, корпус 1 (район ТЭЦ-2); ул. Гилевская роща, 1 и Вербная, 2 ("Гилевская роща"); ул. Барнаульская, 17/2 (экопарк "Затюменский") и ул. Аккумуляторная, 15.

Отметим, что 31 января предложением воспользовались около 800 тюменцев. Для того, чтобы бесплатно получить инвентарь на лыжной базе, при себе необходимо иметь залоговое обеспечение. Дополнительную информацию можно уточнить у администраторов лыжных баз.