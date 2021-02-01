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Ночной пожар в Тюмени устроил Peugeot

Происшествия, 10:21 26 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства могло стать причиной ночного пожара в проезде Заречный в Тюмени 26 февраля.

Вызов поступил в 2 часа 45 минут. Неподалеку от жилого дома № 14 загорелся легковой автомобиль Peugeot.

Сотрудники 40-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание за пять минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Огонь повредил моторный отсек. Пламя не перекинулось дальше на корпус машины и на припаркованный по соседству транспорт.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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