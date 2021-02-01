Тюменские ученые определили факторы прогрессирования глаукомы

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Факторы прогрессирования глаукомы выявил коллектив ученых под руководством хронобиолога, профессора кафедры биологии Тюменского медицинского университета, доктора медицинских наук Дениса Губина. Исследования помогут повысить эффективность лечения болезни, сообщает Тюменский ГМУ.

В исследовании участвовали 125 добровольцев с глаукомой в возрасте старше 65 лет. Специалисты выявили изменение суточных ритмов мелатонина слюны, внутриглазного давления, температуры, а также параметров сна у пациентов с глаукомой. Полученные данные были сопоставлены с особенностями некоторых генов, связанных с заболеванием, и с генами биологических часов.

По словам Дениса Губина, на изменение ритмов внутриглазного давления может влиять полиморфизм гена ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) – ген, который имеет отношение к развитию артериальной гипертензии. Особенность гена может определять устойчивость к лечению, проводимому против повышенного внутриглазного давления, которое является одним из факторов прогрессирования глаукомы.

"Ранее мы выявили, что при глаукоме наблюдаются нарушения биологических ритмов, десинхроноз, нарушения сна. Причина в том, что при глаукоме страдает рецепция светового сигнала. Поскольку свет принципиально важен для циркадных ритмов, входной сигнал, поступающий через глаз в центр биологических часов - гипоталамус, поступает хуже. Специфические для биологических часов рецепторы страдают не на ранних стадиях, а уже когда глаукома прогрессирует", - сказал автор исследования.

Научная работа по теме: "Полиморфизм, суточная динамика экспрессии ключевых генов биологических часов, рецепторов мелатонина и продукции мелатонина в патогенезе первичной открыто-угольной формы глаукомы" выполнена на средства гранта конкурса проектов Российского фонда фундаментальных исследований. Сумма составила около 2 млн рублей. Результаты научной работы представлены в International Journal of Molecular Sciences.