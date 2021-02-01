Тюменские ученые определили факторы прогрессирования глаукомы
Факторы прогрессирования глаукомы выявил коллектив ученых под руководством хронобиолога, профессора кафедры биологии Тюменского медицинского университета, доктора медицинских наук Дениса Губина. Исследования помогут повысить эффективность лечения болезни, сообщает Тюменский ГМУ.
В исследовании участвовали 125 добровольцев с глаукомой в возрасте старше 65 лет. Специалисты выявили изменение суточных ритмов мелатонина слюны, внутриглазного давления, температуры, а также параметров сна у пациентов с глаукомой. Полученные данные были сопоставлены с особенностями некоторых генов, связанных с заболеванием, и с генами биологических часов.
По словам Дениса Губина, на изменение ритмов внутриглазного давления может влиять полиморфизм гена ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) – ген, который имеет отношение к развитию артериальной гипертензии. Особенность гена может определять устойчивость к лечению, проводимому против повышенного внутриглазного давления, которое является одним из факторов прогрессирования глаукомы.
"Ранее мы выявили, что при глаукоме наблюдаются нарушения биологических ритмов, десинхроноз, нарушения сна. Причина в том, что при глаукоме страдает рецепция светового сигнала. Поскольку свет принципиально важен для циркадных ритмов, входной сигнал, поступающий через глаз в центр биологических часов - гипоталамус, поступает хуже. Специфические для биологических часов рецепторы страдают не на ранних стадиях, а уже когда глаукома прогрессирует", - сказал автор исследования.
Научная работа по теме: "Полиморфизм, суточная динамика экспрессии ключевых генов биологических часов, рецепторов мелатонина и продукции мелатонина в патогенезе первичной открыто-угольной формы глаукомы" выполнена на средства гранта конкурса проектов Российского фонда фундаментальных исследований. Сумма составила около 2 млн рублей. Результаты научной работы представлены в International Journal of Molecular Sciences.