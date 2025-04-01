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Тюменский студент Киен До Ван стал призером всероссийской олимпиады по теории автоматического управления

Общество, 18:27 15 апреля 2025

ТИУ | Фото: ТИУ

Третьекурсники Нефтегазового института кафедры кибернетических систем ТИУ направления подготовки "Автоматизация технологических процессов и производств" участвовали во Всероссийской студенческой олимпиаде по теории автоматического управления. В тюменскую команду вошли Анастасия Мельниченко, Алексей Филимонов, Иван Святушенко и Киен До Ван.

Как сообщает пресс-служба вуза, ребятам предстояло решить девять конкурсных заданий различной сложности по основам теории автоматического управления. Соревнование проходило как в личном, так и в командном зачете.

По итогам конкурсных испытаний в число призеров вошел Киен До Ван, заняв третье место. Киен приехал из Вьетнама, выбрав для получения образования Тюменский индустриальный университет.

"Задания были действительно сложными, охватывающими самые разные области теории автоматического управления, – поделился впечатлениями Киен. – Подготовка в ТИУ ведется на очень высоком уровне, поэтому знания, полученные в университете, сыграли решающую роль в моей победе. Я очень рад, что у нас есть возможность участвовать в подобных мероприятиях, это отличный стимул для дальнейшего развития".

Всего в олимпиаде, которая прошла в Ивановском государственном энергетическом университете, участвовали студенты из 14 вузов России.

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# студенты , ТИУ

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