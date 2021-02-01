  • 26 февраля 202126.02.2021пятница
  • USD73,4747
    EUR89,4995
  • В Тюмени -23..-25 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские биатлонисты лидируют в рейтингах СБР и Кубка России

Спорт, 18:33 26 февраля 2021

СБР | Фото: СБР

Тюменский биатлонист Александр Логинов сохранил лидерство среди мужчин в рейтинге СБР, сообщает пресс-служба организации.

Логинов набрал 1262 очка и на 136 баллов опережает москвича Матвея Елисеева. Тройку лучших замыкает Эдуард Латыпов из Башкортостана, 1073. Еще один тюменец Евгений Гараничев расположился на седьмой строчке, у него 575 очков. На восьмой позиции находится тюменец Евгений Идинов, 547 баллов.

Женский рейтинг возглавила представительница Свердловской области Светлана Миронова, у нее 995 очков. Тюменка Татьяна Акимова расположилось на девятой строчке, 684 балла.

В рейтинге Кубка России лидирует тюменка Виктория Сливко, у нее 617 очков. Ее землячка Ольга Мощенкова расположилась на седьмой строчке, 451 балл.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Логинов , биатлон , Виктория Сливко , рейтинг

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:41 26.02.2021Жители Тюмени могут покататься на лыжах бесплатно 28 февраля
18:33 26.02.2021Тюменские биатлонисты лидируют в рейтингах СБР и Кубка России
17:27 26.02.2021За активный зимний отдых тюменцы могут выиграть доску для сноуборда
14:52 26.02.2021Чемпионка Европы по керлингу провела мастер-класс в Тобольске