Тюменские биатлонисты лидируют в рейтингах СБР и Кубка России

| Фото: СБР | Фото: СБР

Тюменский биатлонист Александр Логинов сохранил лидерство среди мужчин в рейтинге СБР, сообщает пресс-служба организации.

Логинов набрал 1262 очка и на 136 баллов опережает москвича Матвея Елисеева. Тройку лучших замыкает Эдуард Латыпов из Башкортостана, 1073. Еще один тюменец Евгений Гараничев расположился на седьмой строчке, у него 575 очков. На восьмой позиции находится тюменец Евгений Идинов, 547 баллов.

Женский рейтинг возглавила представительница Свердловской области Светлана Миронова, у нее 995 очков. Тюменка Татьяна Акимова расположилось на девятой строчке, 684 балла.

В рейтинге Кубка России лидирует тюменка Виктория Сливко, у нее 617 очков. Ее землячка Ольга Мощенкова расположилась на седьмой строчке, 451 балл.